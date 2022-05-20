ГЭЦ обнародовал результаты тестового экзамена по азербайджанскому языку

Объявлены результаты проведенного 8 мая тестового экзамена по азербайджанскому языку (как государственному).

Объявлены результаты проведенного 8 мая тестового экзамена по азербайджанскому языку (как государственному).

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Результаты экзамена размещены на сайте ГЭЦ 20 мая с 17:36. Выпускники могут ознакомиться с результатами экзамена, графическим изображением лицевой и оборотной сторон листа ответов, а также критериями оценки по каждому заданию.

Из 20 555 человек, которые должны были принять участие в экзамене, 414 человек не явились на экзамен.