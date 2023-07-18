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Объявлены результаты приема в магистратуру

Объявлены результаты приема в магистратуру Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты конкурса по приему в магистратуры высших учебных заведений на 2023/2024 учебный год.
Наука и образование
18 июля 2023 г. 20:27
Объявлены результаты приема в магистратуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты конкурса по приему в магистратуры высших учебных заведений на 2023/2024 учебный год.

Как сообщает Report, с результатами экзамена можно ознакомиться на сайте ГЭЦ.

Информацию о результатах экзамена также можно получить через мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel), отправив код, указанный листе заявки на выбор специализации, на номер 7727.

Список принятых в магистратуру бакалавров будет опубликован в 5-м выпуске журнала "Магистр".

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