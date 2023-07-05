Объявлены результаты приема в докторантуру и диссертантуру

Государственный экзаменационный центр обнародовал результаты вступительного экзамена по иностранному языку в докторантуру и диссертантуру и на соискание ученой степени доктора философии.

Государственный экзаменационный центр обнародовал результаты вступительного экзамена по иностранному языку в докторантуру и диссертантуру и на соискание ученой степени доктора философии.

Как сообщает Report, 11 июня состоялись вступительные экзамены по иностранному языку в докторантуру и диссертантуру и на соискание ученой степени доктора философии, а 12 июня - экзамен по азербайджанскому языку на соискание степени доктора философии для иностранцев и лиц без гражданства.

Участники экзамена могут ознакомиться с результатами на сайте ГЭЦ, либо отправив рабочие номера на номер 7727 через мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).