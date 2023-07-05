О нас

Объявлены результаты приема в докторантуру и диссертантуру

Объявлены результаты приема в докторантуру и диссертантуру Государственный экзаменационный центр обнародовал результаты вступительного экзамена по иностранному языку в докторантуру и диссертантуру и на соискание ученой степени доктора философии.
Наука и образование
5 июля 2023 г. 16:22
Объявлены результаты приема в докторантуру и диссертантуру

Государственный экзаменационный центр обнародовал результаты вступительного экзамена по иностранному языку в докторантуру и диссертантуру и на соискание ученой степени доктора философии.

Как сообщает Report, 11 июня состоялись вступительные экзамены по иностранному языку в докторантуру и диссертантуру и на соискание ученой степени доктора философии, а 12 июня - экзамен по азербайджанскому языку на соискание степени доктора философии для иностранцев и лиц без гражданства.

Участники экзамена могут ознакомиться с результатами на сайте ГЭЦ, либо отправив рабочие номера на номер 7727 через мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Doktorantura və dissertanturaya qəbulun nəticələri elan olunub

Самое читаемое

ООН ожидает расследования убийства подростка полицией во Франции
ООН ожидает расследования убийства подростка полицией во Франции
29 июня 2023 г. 23:26
Падение цен на жилье в Великобритании в июне стало максимальным с 2009 года
Падение цен на жилье в Великобритании в июне стало максимальным с 2009 года
30 июня 2023 г. 11:32
В Украине погиб американский доброволец
В Украине погиб американский доброволец
3 июля 2023 г. 03:17
Сборная Азербайджана по баскетболу впервые выступит на отборочном этапе чемпионата мира
Сборная Азербайджана по баскетболу впервые выступит на отборочном этапе чемпионата мира
3 июля 2023 г. 18:43
Глава Военного комитета НАТО: В ходе контрнаступления Киев не получит истребители
Глава Военного комитета НАТО: В ходе контрнаступления Киев не получит истребители
4 июля 2023 г. 12:20
Парламентская ассамблея ОБСЕ признала РФ страной спонсором терроризма
Парламентская ассамблея ОБСЕ признала РФ страной спонсором терроризма
4 июля 2023 г. 22:43
Азербайджанские гимнасты отправились на турнир в Италию
Азербайджанские гимнасты отправились на турнир в Италию
5 июля 2023 г. 15:20
Во Франции во время беспорядков после гибели подростка задержали 150 человек
Во Франции во время беспорядков после гибели подростка задержали 150 человек
29 июня 2023 г. 09:10
Посол Азербайджана во Франции осудила нападение на сотрудников AzTV
Посол Азербайджана во Франции осудила нападение на сотрудников AzTV
29 июня 2023 г. 14:52
​​​​​​​Азербайджанские тяжелоатлеты примут участие в чемпионате Европы
​​​​​​​Азербайджанские тяжелоатлеты примут участие в чемпионате Европы
30 июня 2023 г. 11:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi