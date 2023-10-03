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Объявлены результаты приема на вакантные плановые места в ссузах

Объявлены результаты приема на вакантные плановые места в ссузах В Азербайджане объявлены результаты приема на вакантные плановые места в средние специальные учебные заведения (ссузы) на базе полного среднего образования (11 классов).
Наука и образование
3 октября 2023 г. 18:36
Объявлены результаты приема на вакантные плановые места в ссузах

В Азербайджане объявлены результаты приема на вакантные плановые места в средние специальные учебные заведения (ссузы) на базе полного среднего образования (11 классов).

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), абитуриенты могут ознакомиться с результатами на сайте ГЭЦ или отправив "рабочий номер" со всех мобильных операторов на короткий номер 7727.

Согласно информации, в конкурсе участвовали 1 454 абитуриентов, из которых в ссузы зачислено 1 198 человек.

Также отмечается, что со списком абитуриентов, поступивших в ссузы на базе полного среднего образования, можно ознакомиться в спецвыпуске журнала "Абитуриент".

Зачисленные в ссузы абитуриенты должны представить необходимые документы в учебные заведения с 5-го по 10-ое октября.

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