Объявлены результаты приема на вакантные плановые места в ссузах

В Азербайджане объявлены результаты приема на вакантные плановые места в средние специальные учебные заведения (ссузы) на базе полного среднего образования (11 классов).
Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), абитуриенты могут ознакомиться с результатами на сайте ГЭЦ или отправив "рабочий номер" со всех мобильных операторов на короткий номер 7727.
Согласно информации, в конкурсе участвовали 1 454 абитуриентов, из которых в ссузы зачислено 1 198 человек.
Также отмечается, что со списком абитуриентов, поступивших в ссузы на базе полного среднего образования, можно ознакомиться в спецвыпуске журнала "Абитуриент".
Зачисленные в ссузы абитуриенты должны представить необходимые документы в учебные заведения с 5-го по 10-ое октября.