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Объявлены результаты конкурса на поступление в магистратуры высших учебных заведений и НАНА

Объявлены результаты конкурса на поступление в магистратуры высших учебных заведений и НАНА Объявлены результаты конкурса на вакантные плановые места магистратур высших учебных заведений и НАНА.
Наука и образование
12 августа 2021 г. 23:10
Объявлены результаты конкурса на поступление в магистратуры высших учебных заведений и НАНА

Объявлены результаты конкурса на вакантные плановые места магистратур высших учебных заведений и НАНА.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), результаты конкурса на вакантные плановые места магистратур высших учебных заведений Азербайджанской Республики и Национальной Академии Наук Азербайджана будут опубликованы 12 августа с 19:40 на интернет-сайте ГЭЦ https://eservices.dim.gov.az/2021/netmag4/?frm=egov

Бакалавры также могут узнать о результатах конкурса, отправив “номер дела” на номер 7727 посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Nahtel).

Зачисленные лица должны быть зарегистрированы в электронном виде. Для этого необходимо зарегистрироваться на платформе https://portal.edu.az, после входа в созданный кабинет выбрать среди предоставляемых услуг услугу “Регистрация на обучение в высшие и средние специальные учебные заведения”.

Процесс регистрации будет проходить с 18 по 25 августа 2021 года.

Незарегистрированные бакалавры будут исключены из списка зачисленных.

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