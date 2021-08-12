Объявлены результаты конкурса на поступление в магистратуры высших учебных заведений и НАНА

Объявлены результаты конкурса на вакантные плановые места магистратур высших учебных заведений и НАНА.
Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), результаты конкурса на вакантные плановые места магистратур высших учебных заведений Азербайджанской Республики и Национальной Академии Наук Азербайджана будут опубликованы 12 августа с 19:40 на интернет-сайте ГЭЦ
Бакалавры также могут узнать о результатах конкурса, отправив “номер дела” на номер 7727 посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Nahtel).
Зачисленные лица должны быть зарегистрированы в электронном виде. Для этого необходимо зарегистрироваться на платформе
Процесс регистрации будет проходить с 18 по 25 августа 2021 года.
Незарегистрированные бакалавры будут исключены из списка зачисленных.