Объявлены результаты экзамена по выявлению способностей к специальности "Журналистика"

Объявлены результаты экзамена по выявлению способностей абитуриентов, поступающих на специальность "Журналистика".

Объявлены результаты экзамена по выявлению способностей абитуриентов, поступающих на специальность "Журналистика".

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), абитуриенты могут ознакомиться с результатами экзамена на сайте ГЭЦ.

Из 893 абитуриентов, получивших право участвовать в экзамене, 188 человек не явились. Из абитуриентов, принявших участие в экзамене, 634 человека получили "удовлетворительную" оценку, что дает право участвовать в конкурсе на специальность

Выбор специальности будет проводиться с 9 по 19 августа.

Результаты можно оспорить в Апелляционной комиссии, заполнив электронное заявление на сайте ГЭЦ с 10:00 8 августа до 17:00 9 августа.