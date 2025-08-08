Объявлены результаты дополнительного экзамена для поступающих на журналистику

О нас

Наука и образование
8 августа 2025 г. 10:07
Объявлены результаты специализированного экзамена для абитуриентов, поступающих на специальность "Журналистика".

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), абитуриенты могут ознакомиться с результатами экзамена, состоявшегося 4 августа, на сайте ГЭЦ.

Из 1071 абитуриента, получившего право участвовать в экзамене, 253 человека не явились. Из абитуриентов, принявших участие в экзамене, 745 человек получили "удовлетворительную" оценку, что дает право участвовать в конкурсе на специальность.

Выбор специальности будет проводиться с 11 по 19 августа.

Результаты можно оспорить в Апелляционной комиссии, заполнив электронное заявление на сайте ГЭЦ с 14:00 8 августа до 17:00 10 августа.

