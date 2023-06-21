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Объявлены результаты экзамена по приему в восьмые классы лицеев и гимназий

Объявлены результаты экзамена по приему в восьмые классы лицеев и гимназий Объявлены результаты централизованно проведенного вступительного экзамена в 8-е классы лицеев и гимназий, находящихся в ведении Министерства науки и образования
Наука и образование
21 июня 2023 г. 11:58
Объявлены результаты экзамена по приему в восьмые классы лицеев и гимназий

Объявлены результаты централизованного вступительного экзамена в 8-е классы лицеев и гимназий, находящихся в ведении министерства науки и образования.

Как сообщает Report, ученики могут узнать результаты экзамена в "личном кабинете" на сайте sy.edu.az.

К отборочному этапу были допущены школьники, набравшие не менее 10 баллов.

Учащиеся, получившие право на участие в отборочном этапе, должны выбрать лицей или гимназию до 16:00 4 июля 2023 года. После выбора централизованная система распределит их в соответствующий лицей или гимназию на основании экзаменационного балла и последовательности, в которой они записали учебные заведения.

Обращения в связи с результатами вступительных экзаменов принимаются на электронный адрес [email protected] до 12:00 25 июня 2023 года.

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Версия на азербайджанском языке Lisey və gimnaziyaların 8-ci sinfinə qəbulun nəticələri açıqlanıb

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