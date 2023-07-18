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Объявлены результаты экзамена по конкурсу "Профессиональный менеджер"

Объявлены результаты экзамена по конкурсу "Профессиональный менеджер" Объявлены результаты экзамена по конкурсу "Профессиональный менеджер".
Наука и образование
18 июля 2023 г. 15:24
Объявлены результаты экзамена по конкурсу Профессиональный менеджер

Объявлены результаты экзамена по конкурсу "Профессиональный менеджер".

Как сообщает Report, информация о результатах экзамена отправлена ​​кандидатам посредством SMS.

В тестовом этапе конкурса приняли участие 1 172 человека. На длившемся 80 минут экзамене кандидатам было представлено в общей сложности 45 тестовых заданий по навыкам критического чтения, логическому мышлению, законодательству о труде и образовании.

Кандидаты, набравшие на тестовом задании минимум 25 баллов, примут участие в этапе эссе.

Отметим, что целью конкурса является выявление кадров, которые будут поддерживать деятельность органов местного самоуправления в области образования, оказание поддержки педагогическим работникам, желающим построить свою карьеру в сфере управления образованием, обеспечение потребности в кадрах, которая возникнет в будущем на руководящие должности в сфере образования.

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Версия на азербайджанском языке “Peşəkar idarəçi” müsabiqəsi üzrə imtahan nəticələri elan edilib

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