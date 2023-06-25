Объявлены результаты экзамена по азербайджанскому языку

Объявлены результаты проведенного 18 июня пробного экзамена по предмету азербайджанский язык.
Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).
Было отмечено, что тестовый экзамен по предмету азербайджанский язык (как государственный) был проведен для выпускников 9-х и 11-х классов и для абитуриентов текущего и предыдущего годов, которые подали документы для поступления в учебные заведения, но не участвовали в экзамене, проведенном 7 мая, или участвовали и получили оценку "неудовлетворительно".
Результаты экзамена уже опубликованы на
Объявлены результаты экзамена по азербайджанскому языкуОбъявлены результаты экзамена по азербайджанскому языку Объявлены результаты проведенного 18 июня пробного экзамена по предмету азербайджанский язык. Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ). Было отмечено, что тестовый экзамен по предмету азербайджанский язык (как госуда
Наука и образование
25 июня 2023 г. 09:43
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Объявлены результаты проведенного 18 июня пробного экзамена по предмету азербайджанский язык.
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan dili fənni üzrə imtahanın nəticələri açıqlanıb