Объявлены результаты экзамена по азербайджанскому языку

Объявлены результаты проведенного 18 июня пробного экзамена по предмету азербайджанский язык. Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ). Было отмечено, что тестовый экзамен по предмету азербайджанский язык (как госуда