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Объявлены результаты экзамена по азербайджанскому языку

Объявлены результаты экзамена по азербайджанскому языку Объявлены результаты проведенного 18 июня пробного экзамена по предмету азербайджанский язык. Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ). Было отмечено, что тестовый экзамен по предмету азербайджанский язык (как госуда
Наука и образование
25 июня 2023 г. 09:43
Объявлены результаты экзамена по азербайджанскому языку

Объявлены результаты проведенного 18 июня пробного экзамена по предмету азербайджанский язык.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Было отмечено, что тестовый экзамен по предмету азербайджанский язык (как государственный) был проведен для выпускников 9-х и 11-х классов и для абитуриентов текущего и предыдущего годов, которые подали документы для поступления в учебные заведения, но не участвовали в экзамене, проведенном 7 мая, или участвовали и получили оценку "неудовлетворительно".

Результаты экзамена уже опубликованы на сайте ГЭЦ.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan dili fənni üzrə imtahanın nəticələri açıqlanıb

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