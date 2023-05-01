Объявлены результаты экзамена на государственную службу

Государственным экзаменационным центром 30 апреля 2023 года был проведен вступительный экзамен на государственную службу по должностям, соответствующим группам BA и BB, относящимся к типу B административных должностей на государственной службе (администра

Государственным экзаменационным центром 30 апреля 2023 года был проведен вступительный экзамен на государственную службу по должностям, соответствующим группам BA и BB, относящимся к типу B административных должностей государственной службы (административные исполнительные должности).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный экзаменационный центр Азербайджана (ГЭЦ).

Результаты экзамена размещены на сайте ГЭЦ. Кандидаты также могут узнать результаты экзамена, отправив номер работы на короткий номер 7727.

Из 2 710 кандидатов, зарегистрировавшихся для участия в экзамене, 51 человек не явился на экзамен. Результаты еще двух человек были аннулированы за нарушение правил экзамена.