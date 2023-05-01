Объявлены результаты экзамена на государственную службу

Государственным экзаменационным центром 30 апреля 2023 года был проведен вступительный экзамен на государственную службу по должностям, соответствующим группам BA и BB, относящимся к типу B административных должностей государственной службы (административные исполнительные должности).
Об этом сообщает
Результаты экзамена размещены на сайте ГЭЦ. Кандидаты также могут узнать результаты экзамена, отправив номер работы на короткий номер 7727.
Из 2 710 кандидатов, зарегистрировавшихся для участия в экзамене, 51 человек не явился на экзамен. Результаты еще двух человек были аннулированы за нарушение правил экзамена.