Объявлены результаты дополнительного выпускного экзамена

Объявлены результаты проведенного 9 сентября дополнительного выпускного экзамена по уровню общего среднего образования (9 классов) и азербайджанскому языку (как государственный язык).
Как передает Report, участники экзаменов могут узнать о результатах, отправив номер работы на короткий номер 7727 (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).
Результаты экзамена по уровню общего среднего образования можно узнать по ссылке:
Результаты экзамена по азербайджанскому языку (как государственный язык) доступны по ссылке: