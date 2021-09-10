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Объявлены результаты дополнительного выпускного экзамена

Объявлены результаты дополнительного выпускного экзамена Объявлены результаты проведенного 9 сентября дополнительного выпускного экзамена по уровню общего среднего образования (9 классов) и азербайджанскому языку (как государственный язык).
Наука и образование
10 сентября 2021 г. 16:19
Объявлены результаты дополнительного выпускного экзамена

Объявлены результаты проведенного 9 сентября дополнительного выпускного экзамена по уровню общего среднего образования (9 классов) и азербайджанскому языку (как государственный язык).

Как передает Report, участники экзаменов могут узнать о результатах, отправив номер работы на короткий номер 7727 (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

Результаты экзамена по уровню общего среднего образования можно узнать по ссылке: https://eservices.dim.gov.az/2021/netorta/?frm=egov

Результаты экзамена по азербайджанскому языку (как государственный язык) доступны по ссылке: https://eservices.dim.gov.az/2021/netazd/?frm=egov

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Версия на азербайджанском языке Əlavə buraxılış imtahanının nəticələri elan olunub

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