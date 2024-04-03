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Объявлены нерабочие дни в школах в связи с праздником Рамазан

Объявлены нерабочие дни в школах в связи с праздником Рамазан Согласно соответствующему постановлению Кабинета министров Азербайджанской Республики “О замене местами рабочих и выходных дней”, рабочий день 12 апреля и выходной день 6 апреля переставлены местами.
Наука и образование
3 апреля 2024 г. 18:25
Объявлены нерабочие дни в школах в связи с праздником Рамазан

Согласно соответствующему постановлению Кабинета министров Азербайджанской Республики “О замене местами рабочих и выходных дней”, рабочий день 12 апреля и выходной день 6 апреля переставлены местами.

Как передает Report, об этом сообщает Государственное агентство по дошкольному и общему образованию.

В учебных заведениях, работающих по 5-дневному графику, последний рабочий день перед праздником - 9 апреля, а первый рабочий день после праздника - 15 апреля.

А в учебных заведениях, работающих по 6-дневному графику, последний рабочий день перед праздником - 9 апреля, а первый рабочий день после праздника - 12 апреля.

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Версия на азербайджанском языке Ramazan bayramı ilə əlaqədar məktəblərdə qeyri-iş günləri açıqlanıb

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