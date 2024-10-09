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Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии Нобелевскую премию по химии в 2024 году получили трое ученых за изучение белков: Дэвид Бейкер, Демис Хассабис и Джон Джампер.
Наука и образование
9 октября 2024 г. 13:57
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии

Нобелевскую премию по химии в 2024 году получили трое ученых за изучение белков: Дэвид Бейкер, Демис Хассабис и Джон Джампер.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом представители Нобелевского комитета объявили на церемонии, прошедшей в Стокгольме.

Отмечается, что Бейкеру удалось совершить почти невозможное - создать совершенно новые виды белков. А Хассабис и Джампер разработали модель искусственного интеллекта для решения проблемы, над которой бились 50 лет: предсказание сложных структур белков.

Лауреатами Нобелевской премии по химии в прошлом году стали американец франко-тунисского происхождения Мунги Бавенди, американец Луиc Брюс и россиянин Алексей Екимов за открытие и синтез квантовых точек.

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