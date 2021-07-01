Объявлены итоги полуфинала конкурса "Восхождение"

Рабочая группа конкурса "Восхождение" ("Yüksəliş") подвела итоги полуфинала.

Рабочая группа конкурса "Восхождение" ("Yüksəliş") подвела итоги полуфинала.

Как сообщает Report, в полуфинале приняли участие 298 человек из 309 кандидатов, успешно прошедших предыдущие этапы конкурса. По итогам полуфинала, право на участие в финале заработали 112 человек.

На данном этапе эксперты оценивали такие навыки как стратегическое мышление, управление производительностью, нацеленность на результат, командная работа, коммуникация, управление изменениями, управление бюджетом, социальная ответственность, применение инновационных подходов.

Среди прошедших в финал - 21 кандидат показал одинаковый результат, набрав 19 баллов. С точки зрения правильной и справедливой оценки достижений каждого из участников полуфинала, Организационный комитет конкурса и эксперты, приняли решение обеспечить участие всех участников, набравших одинаковое количество баллов.

Максимальное количество баллов, а именно 30 баллов, набрал один человек. Отметим, что 13 участников из вышедших в финал - женщины.

По итогам финала, будут объявлены 20 победителей конкурса, каждый их которых, получит грант в размере 20 000 манатов.

Напомним, что в конкурсе "Восхождение" принимают участие граждане Азербайджана с высшим образованием в возрасте от 21 до 51 года, имеющие минимальный двухлетний управленческий опыт работы. Конкурс состоит из 5 этапов - регистрации, онлайн-отбора, очного этапа, полуфинала и финала. В целом, для участия а конкурсе зарегистрировалось 11760 человек, из которых 9775 человек были допущены к конкурсу.

Конкурс был учрежден распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года с целью выявления перспективных руководящих лиц с высоким интеллектуальным уровнем и управленческими качествами, а также для формирования в стране резервного банка кадров.