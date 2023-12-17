Объявлены финалисты интеллектуального конкурса, организованного Коллегией адвокатов

При организации Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики 17 декабря состоялся полуфинальный этап интеллектуального конкурса среди студентов "Железный кулак", посвященный 100-летию со дня рождения Великого лидера Гейдара Алиева и дня рождения президен

В рамках интеллектуального конкурса среди студентов "Железный кулак", организованного Коллегией адвокатов Азербайджанской Республики по случаю 100-летия со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева и дня рождения президента Ильхама Алиева, 17 декабря состоялся полуфинальный этап.

Как сообщает Report , соревновались команды студентов юридического факультета Национальной авиационной академии, Академии полиции МВД, Академии имени Гейдара Алиева Службы государственной безопасности (СГБ) и Академии государственного управления.

Организационную поддержку конкурсу оказывают Академия Коллегии, юридическая фирма "Кянгярли и партнеры", а также ELSA Азербайджан (Европейская ассоциация студентов-юристов).

Цель конкурса – определение знаний и навыков студентов в области конституционного, уголовного и гражданского права, а также личное развитие учащихся.

В мероприятии приняли участие представители Академии Коллегии, члены Коллегии, а также руководители команд-участниц конкурса по вузам и 20 студентов.

В рамках полуфинала четыре команды по пять студентов в каждой в течение 90 минут ответили в общей сложности на пять письменных вопросов по конституционному, гражданскому и уголовному праву. Ответы команд проверили судья Верховного суда Эльшад Шамаев, судья Бакинского апелляционного суда Эльнур Гасанов, судья Бакинского суда по тяжким преступлениям Лейла Аскерова-Мамедова, трое ученых-юристов - доктор юридических наук, профессор Амир Алиев, доктор философии по юридическим наукам, доцент Шукюр Юсифов, доктор юридических наук Назим Алиев, а также члены Коллегии адвокатов Азербайджана - Самир Асадов, Хабиб Джафаров и Анар Мамишов.

В финал вышли команды Академии МВД (112 балла) и Академии имени Гейдара Алиева СГБ (107 баллов).

Финальный этап конкурса пройдет 23 декабря в административном здании Верховного суда.