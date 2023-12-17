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Объявлены финалисты интеллектуального конкурса, организованного Коллегией адвокатов

Объявлены финалисты интеллектуального конкурса, организованного Коллегией адвокатов При организации Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики 17 декабря состоялся полуфинальный этап интеллектуального конкурса среди студентов "Железный кулак", посвященный 100-летию со дня рождения Великого лидера Гейдара Алиева и дня рождения президен
Наука и образование
17 декабря 2023 г. 23:30
Объявлены финалисты интеллектуального конкурса, организованного Коллегией адвокатов

В рамках интеллектуального конкурса среди студентов "Железный кулак", организованного Коллегией адвокатов Азербайджанской Республики по случаю 100-летия со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева и дня рождения президента Ильхама Алиева, 17 декабря состоялся полуфинальный этап.

Как сообщает Report, соревновались команды студентов юридического факультета Национальной авиационной академии, Академии полиции МВД, Академии имени Гейдара Алиева Службы государственной безопасности (СГБ) и Академии государственного управления.

Организационную поддержку конкурсу оказывают Академия Коллегии, юридическая фирма "Кянгярли и партнеры", а также ELSA Азербайджан (Европейская ассоциация студентов-юристов).

Цель конкурса – определение знаний и навыков студентов в области конституционного, уголовного и гражданского права, а также личное развитие учащихся.

В мероприятии приняли участие представители Академии Коллегии, члены Коллегии, а также руководители команд-участниц конкурса по вузам и 20 студентов.

В рамках полуфинала четыре команды по пять студентов в каждой в течение 90 минут ответили в общей сложности на пять письменных вопросов по конституционному, гражданскому и уголовному праву. Ответы команд проверили судья Верховного суда Эльшад Шамаев, судья Бакинского апелляционного суда Эльнур Гасанов, судья Бакинского суда по тяжким преступлениям Лейла Аскерова-Мамедова, трое ученых-юристов - доктор юридических наук, профессор Амир Алиев, доктор философии по юридическим наукам, доцент Шукюр Юсифов, доктор юридических наук Назим Алиев, а также члены Коллегии адвокатов Азербайджана - Самир Асадов, Хабиб Джафаров и Анар Мамишов.

В финал вышли команды Академии МВД (112 балла) и Академии имени Гейдара Алиева СГБ (107 баллов).

Финальный этап конкурса пройдет 23 декабря в административном здании Верховного суда.

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Версия на азербайджанском языке ФотоVəkillər Kollegiyasının təşkilatçılığı ilə keçirilən intellektual müsabiqənin finalçıları məlum olub

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