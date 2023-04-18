Объявлены дни школьных каникул в связи с праздником Рамазан

Объявлены дни школьных каникул в связи с праздником Рамазан.

Объявлены дни школьных каникул в связи с праздником Рамазан.

Как сообщили Report в Министерстве науки и образования, согласно соответствующему постановлению Кабинета министров, 21 и 22 апреля 2023 года определены праздничными днями по случаю Рамазана, и в соответствии с Трудовым кодексом, 21-24 апреля 2023 года считаются нерабочими днями.

В связи с этим, в образовательных учреждениях с пятидневной рабочей неделей последний рабочий день на этой неделе - 20 апреля, а первый рабочий день после праздника - 25 апреля. В образовательных учреждениях с шестидневной рабочей неделей последний рабочий день на этой неделе - 20 апреля, а первый рабочий день после праздников - 24 апреля.

Отметим, что данное решение распространяется и на дошкольные подготовительные группы общеобразовательных учреждений.