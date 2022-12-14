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Объявлены даты выпускных и вступительных экзаменов в следующем году

Объявлены даты выпускных и вступительных экзаменов в следующем году Объявлены даты выпускных и вступительных экзаменов, которые пройдут в 2023 году.
Наука и образование
14 декабря 2022 г. 11:03
Объявлены даты выпускных и вступительных экзаменов в следующем году

Объявлены даты выпускных и вступительных экзаменов, которые пройдут в 2023 году.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Объявлены даты выпускных экзаменов, экзаменов в бакалавриат высших учебных заведений, приема в ординатуру и магистратуру и испытательных экзаменов, которые Государственный экзаменационный центр проведет в 2023 году.

В 2023 году выпускные экзамены для учащихся 11 классов пройдут 5 и 12 марта, а выпускные экзамены для учащихся 9 классов - 9, 16 и 30 апреля.

Первая пробная сдача вступительных экзаменов для III группы специальностей в высшие учебные заведения состоится 20 мая, для II группы специальностей - 21 мая, для IV группы специальностей - 3 июня, а для I группы специальностей - 4 июня. Вторая пробная сдача экзаменов будет проведена 8 июля для III группы специальностей, 9 июля для II группы специальностей, 22 июля для I группы специальностей и 23 июля для IV группы специальностей.

Экзамен второго этапа вступительных экзаменов в высшие учебные заведения (I, II, III и IV группы) состоится 12 февраля, а экзамен на получение степени магистра - 29 января.

С расписанием проведения всех экзаменов можно ознакомиться здесь.

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