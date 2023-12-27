Объявлены даты выпускных экзаменов в 2024 году

Государственный экзаменационный центр обнародовал график выпускных экзаменов на ступени общего и полного среднего образования в 2024 году.
Как сообщили Report в центре, график согласован с Министерством науки и образования.
|
Экзамен
|
Дата
|
1.
|
Выпускной экзамен на ступени полного (11-летнего) среднего образования – зона I,
|
3 марта
|
2.
|
Выпускной экзамен на ступени полного (11-летнего) среднего образования – зона II,
|
10 марта
|
3.
|
Выпускной экзамен на ступени общего (9-летнего) среднего образования – зона I
|
17 марта
|
4.
|
Выпускной экзамен на ступени общего (9-летнего) среднего образования – зона II
|
7 апреля
|
5.
|
Выпускной экзамен на ступени общего (9-летнего) среднего образования – зона III
|
21 апреля
|
6.
|
Экзамен по азербайджанскому языку (как государственному), 9-й и 11-й классы, первая попытка
|
12 мая
|
7.
|
Экзамен по азербайджанскому языку (как государственному), 9-й и 11-й классы, вторая попытка
|
30 июня