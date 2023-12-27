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Объявлены даты выпускных экзаменов в 2024 году

Объявлены даты выпускных экзаменов в 2024 году Государственный экзаменационный центр обнародовал график выпускных экзаменов на ступени общего и полного среднего образования в 2024 году.
Наука и образование
27 декабря 2023 г. 16:34
Объявлены даты выпускных экзаменов в 2024 году

Государственный экзаменационный центр обнародовал график выпускных экзаменов на ступени общего и полного среднего образования в 2024 году.

Как сообщили Report в центре, график согласован с Министерством науки и образования.

Экзамен

Дата

1.

Выпускной экзамен на ступени полного (11-летнего) среднего образования – зона I,
Выпускной экзамен для учащихся профессиональных лицеев

3 марта

2.

Выпускной экзамен на ступени полного (11-летнего) среднего образования – зона II,
Выпускной экзамен для учащихся профессиональных лицеев

10 марта

3.

Выпускной экзамен на ступени общего (9-летнего) среднего образования – зона I

17 марта

4.

Выпускной экзамен на ступени общего (9-летнего) среднего образования – зона II

7 апреля

5.

Выпускной экзамен на ступени общего (9-летнего) среднего образования – зона III

21 апреля

6.

Экзамен по азербайджанскому языку (как государственному), 9-й и 11-й классы, первая попытка

12 мая

7.

Экзамен по азербайджанскому языку (как государственному), 9-й и 11-й классы, вторая попытка

30 июня
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Версия на азербайджанском языке Gələn il keçiriləcək buraxılış imtahanlarının tarixləri açıqlanıb - CƏDVƏL

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