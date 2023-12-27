Объявлены даты выпускных экзаменов в 2024 году

Объявлены даты выпускных экзаменов в 2024 году

Государственный экзаменационный центр обнародовал график выпускных экзаменов на ступени общего и полного среднего образования в 2024 году.

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Государственный экзаменационный центр обнародовал график выпускных экзаменов на ступени общего и полного среднего образования в 2024 году. Как сообщили Report в центре, график согласован с Министерством науки и образования. Экзамен Дата 1. Выпускной экзамен на ступени полного (11-летнего) среднего образования – зона I,

Выпускной экзамен для учащихся профессиональных лицеев 3 марта 2. Выпускной экзамен на ступени полного (11-летнего) среднего образования – зона II,

Выпускной экзамен для учащихся профессиональных лицеев 10 марта 3. Выпускной экзамен на ступени общего (9-летнего) среднего образования – зона I 17 марта 4. Выпускной экзамен на ступени общего (9-летнего) среднего образования – зона II 7 апреля 5. Выпускной экзамен на ступени общего (9-летнего) среднего образования – зона III 21 апреля 6. Экзамен по азербайджанскому языку (как государственному), 9-й и 11-й классы, первая попытка 12 мая 7. Экзамен по азербайджанскому языку (как государственному), 9-й и 11-й классы, вторая попытка 30 июня Подпишитесь на наш Telegram канал