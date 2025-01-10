О нас

Объявлены даты вступительных экзаменов в вузы

Объявлены даты вступительных экзаменов в вузы Первая попытка второго этапа вступительных экзаменов по I, II, III и IV группам специальностей состоится в мае-июне.
Наука и образование
10 января 2025 г. 18:00
Объявлены даты вступительных экзаменов в вузы

Первая попытка второго этапа вступительных экзаменов по I, II, III и IV группам специальностей состоится в мае-июне.

Об этом сообщили Report в Государственном экзаменационном центре.

Регистрация для участия в этих экзаменах будет проходить в апреле-мае.

С 20 февраля по 5 марта будет проходить регистрация (первый этап приема заявлений) всех абитуриентов для участия во вступительных экзаменах в высшие учебные заведения. Первый этап вступительного экзамена для выпускников прошлых лет пройдет 6 апреля.

Кроме того, регистрация на пробный экзамен второго этапа вступительных экзаменов пройдет с 6 по 26 февраля. Сам пробный экзамен состоится 16 марта.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ali məktəblərə qəbul imtahanlarının vaxtı açıqlanıb

Экслюзивные новости

ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ
ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ
10 января 2025 г. 17:14
Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL
Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL
9 января 2025 г. 14:31
МИД Польши: Поддерживаем укрепление отношений Евросоюза с Азербайджаном в период председательства в Совете ЕС
МИД Польши: Поддерживаем укрепление отношений Евросоюза с Азербайджаном в период председательства в Совете ЕС
9 января 2025 г. 13:40
Обренович: Азербайджан является важным партнером в обеспечении энергобезопасности Сербии
Обренович: Азербайджан является важным партнером в обеспечении энергобезопасности Сербии
7 января 2025 г. 14:50
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
7 января 2025 г. 14:11
Эксперт: Азербайджанский газ может помочь энергобезопасности Словакии
Эксперт: Азербайджанский газ может помочь энергобезопасности Словакии
6 января 2025 г. 11:20
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
29 декабря 2024 г. 17:08
Футзальный клуб Араз-Нахчыван расстался с главным тренером
Футзальный клуб "Араз-Нахчыван" расстался с главным тренером
28 декабря 2024 г. 13:20
В Милли Меджлисе подготовили законопроект О международных договорах
В Милли Меджлисе подготовили законопроект "О международных договорах"
27 декабря 2024 г. 14:50
МЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
ФотоМЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
25 декабря 2024 г. 13:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi