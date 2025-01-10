Объявлены даты вступительных экзаменов в вузы

Первая попытка второго этапа вступительных экзаменов по I, II, III и IV группам специальностей состоится в мае-июне.

Первая попытка второго этапа вступительных экзаменов по I, II, III и IV группам специальностей состоится в мае-июне.

Об этом сообщили Report в Государственном экзаменационном центре.

Регистрация для участия в этих экзаменах будет проходить в апреле-мае.

С 20 февраля по 5 марта будет проходить регистрация (первый этап приема заявлений) всех абитуриентов для участия во вступительных экзаменах в высшие учебные заведения. Первый этап вступительного экзамена для выпускников прошлых лет пройдет 6 апреля.

Кроме того, регистрация на пробный экзамен второго этапа вступительных экзаменов пройдет с 6 по 26 февраля. Сам пробный экзамен состоится 16 марта.