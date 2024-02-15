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Объявлены даты вступительных экзаменов в Азербайджане

Объявлены даты вступительных экзаменов в Азербайджане Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал даты вступительных экзаменов в бакалавриат высших учебных заведений, даты приема документов, II попытки вступительного экзамена в магистратуру, приема в резидентуру, приема на государственную службу,
Наука и образование
15 февраля 2024 г. 12:20
Объявлены даты вступительных экзаменов в Азербайджане

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал даты вступительных экзаменов в бакалавриат высших учебных заведений, даты приема документов, II попытки вступительного экзамена в магистратуру, приема в резидентуру, приема на государственную службу, а также других экзаменов в 2024 году.

Как сообщили Report в ГЭЦ, первая попытка вступительных экзаменов в вузы по II и III группам специальностей состоится 26 мая, а по I и IV группам специальностей - 2 июня.

Первый этап приема заявок в высшие учебные заведения будет проходить с 1 по 15 марта.

Регистрация на участие в первой попытке второго этапа вступительного экзамена по I, II, III и IV группам специальностей пройдет с 15 апреля по 6 мая, а регистрация для участия во второй попытке второго этапа вступительного экзамена - с 31 мая по 17 июня.

Вторая попытка вступительных экзаменов по II и III группам специальностей состоится 7 июля, а по I и IV группам -14 июля.

Вторая попытка вступительного экзамена в магистратуру состоится 28 апреля, первая попытка первого этапа приема в ординатуру - 5 мая, вторая попытка - 9 июня, а второй этап экзамена - 4 августа.

С датами других экзаменов и расписанием экзаменов можно ознакомиться по ссылке. Расписание экзаменов также доступно на главной странице сайта ГЭЦ.

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