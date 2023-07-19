Объявлены даты вступительных экзаменов по направлению физкультура и спорт

Стартуют экзамены по выявлению способностей в рамках специальности тренера по направлению физической культуры и спорта.

Стартуют экзамены по выявлению способностей в рамках специальности тренера по направлению физической культуры и спорта.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Квалификационные экзамены по видам спорта 61-й комиссии по направлению физкультуры и спорта на уровне бакалавриата пройдут с 26 июля. Абитуриенты могут распечатать листы допуска к экзамену, перейдя по ссылке .

"Доводим до сведения абитуриентов, что для участия в экзамене они должны иметь при себе удостоверение личности, лист допуска, медицинскую справку по форме 086U и соответствующую спортивную одежду для своего вида спорта. Экзамены будут проводиться на спортивных объектах города Баку. С датами экзаменов можно ознакомиться в таблице.

С нормативами экзаменов можно ознакомиться в специальном выпуске журнала "Абитуриент" по направлению физкультура и спорт, а также на странице Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) в Youtube", - говорится в сообщении.