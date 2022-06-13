Пройдет внутреннее собеседование на вакантные должности в госорганах

Объявлено внутреннее собеседование на вакантные должности в государственных органах.

Состоится внутреннее собеседование на вакантные должности в государственных органах.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре.

Кандидаты, желающие принять участие в собеседовании, должны зарегистрироваться до 18:00 4 июля 2022 года.

На 13 июня 2022 года в восьми государственных органах объявлены внутренние собеседования (по типам A и B), соответствующих 2-4-й классификации административных должностей.

В центральных органах исполнительной власти 13 из объявленных должностей относятся к типу А (административный руководитель), а 1 - типа В (административный исполнитель).

Среди должностей, объявленных для внутреннего собеседования, самыми высокими являются соответствующие 2-й классификации административных должностей позиции директора Агентства государственного казначейства при Министерстве финансов и начальника Службы охраны биоразнообразия и лесоразведения при Министерстве экологии и природных ресурсов.

В целом, для внутреннего собеседования объявлены 3 вакантные должности в Министерстве экономики, 2 - в Министерстве экологии и природных ресурсов, 2 - в Счетной палате, 2 - в Министерстве энергетики, 2 - в Государственном агентстве по туризму, 1 - в Агентстве по продовольственной безопасности, 1 - в Министерстве финансов, 1 - в Аудиовизуальном совете.