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Объявлено внутреннее собеседование на 61 вакантное место на госслужбе

Объявлено внутреннее собеседование на 61 вакантное место на госслужбе Объявлено внутренне собеседование на 61 вакантное место в 12 государственных органах.
Наука и образование
14 июля 2023 г. 15:45
Объявлено внутреннее собеседование на 61 вакантное место на госслужбе

Объявлено внутренне собеседование на 61 вакантное место в 12 государственных органах.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, ожидается проведение 95 собеседований с 95 кандидатами, прошедшими регистрацию по объявленным вакантным позициям.

Самый высокий конкурс наблюдается на позицию заведующего сектором региональной статистики, отдела статистики устойчивого развития Государственного комитета по статистике (11 кандидатов на 1 вакантное место).

Собеседования планируется проводить с 20 июля по 15 августа 2023 года.

Более подробно о времени и месте проведения собеседований можно узнать по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət orqanlarında vakant olan 61 vəzifə müsahibəyə çıxarılıb

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