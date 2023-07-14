Объявлено внутреннее собеседование на 61 вакантное место на госслужбе

Объявлено внутренне собеседование на 61 вакантное место в 12 государственных органах.

Объявлено внутренне собеседование на 61 вакантное место в 12 государственных органах.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, ожидается проведение 95 собеседований с 95 кандидатами, прошедшими регистрацию по объявленным вакантным позициям.

Самый высокий конкурс наблюдается на позицию заведующего сектором региональной статистики, отдела статистики устойчивого развития Государственного комитета по статистике (11 кандидатов на 1 вакантное место).

Собеседования планируется проводить с 20 июля по 15 августа 2023 года.