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Объявлено собеседование на вакантные должности в госструктурах

Объявлено собеседование на вакантные должности в госструктурах Государственный экзаменационный центр объявил собеседование на вакантные должности в госструктурах.
Наука и образование
12 июля 2023 г. 12:16
Объявлено собеседование на вакантные должности в госструктурах

Государственный экзаменационный центр объявил собеседование на вакантные должности в госструктурах.

Как сообщает Report в центре, самой высокой позицией среди объявленных является должность начальника Национальной службы гидрометеорологии при министерстве экологии и природных ресурсов, соответствующая 2-й классификации административных должностей.

В целом на внутреннее собеседование вынесено 2 административные должности в министерстве энергетики, 2 – министерстве экологии и природных ресурсов, 1 – Счетной палате и 1 - в Госкомитете по работе с диаспорой.

Желающие участвовать во внутреннем собеседовании должны зарегистрироваться и заполнить форму обращения по госслужбе на интернет-портале центра с 12 июля 2023 года до 18:00 26 июля 2023 год.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət qurumlarında vakant vəzifələr üzrə müsahibə elan edilib

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