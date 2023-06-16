Управление образования: Трудовые договора с 18 директорами бакинских школ были расторгнуты

В 2022-2023 учебном году в ряд общеобразовательных учебных заведений, подведомственных Управлению образования города Баку, были назначены новые директора, с некоторыми директорами были расторгнуты трудовые договоры, а ряд директоров школ сменил место рабо

В 2022-2023 учебном году в ряд общеобразовательных учебных заведений, подведомственных Управлению образования города Баку, были назначены новые директора, с некоторыми директорами были расторгнуты трудовые договоры, а ряд директоров школ сменил место работы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Управления образования города Баку.

В подведомственные Управлению общеобразовательные учебные заведения назначен 41 директор, место работы 24 директоров изменено.

Продлен срок трудовых договоров 149 директоров школ.

С 33 директорами заключены срочные трудовые договоры в связи с достижением предельного возраста нахождения на должности.

Трудовые договора с 18 директорами школ были расторгнуты по различным причинам.