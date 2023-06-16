О нас

Управление образования: Трудовые договора с 18 директорами бакинских школ были расторгнуты

Управление образования: Трудовые договора с 18 директорами бакинских школ были расторгнуты В 2022-2023 учебном году в ряд общеобразовательных учебных заведений, подведомственных Управлению образования города Баку, были назначены новые директора, с некоторыми директорами были расторгнуты трудовые договоры, а ряд директоров школ сменил место рабо
Наука и образование
16 июня 2023 г. 13:05
Управление образования: Трудовые договора с 18 директорами бакинских школ были расторгнуты

В 2022-2023 учебном году в ряд общеобразовательных учебных заведений, подведомственных Управлению образования города Баку, были назначены новые директора, с некоторыми директорами были расторгнуты трудовые договоры, а ряд директоров школ сменил место работы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Управления образования города Баку.

В подведомственные Управлению общеобразовательные учебные заведения назначен 41 директор, место работы 24 директоров изменено.

Продлен срок трудовых договоров 149 директоров школ.

С 33 директорами заключены срочные трудовые договоры в связи с достижением предельного возраста нахождения на должности.

Трудовые договора с 18 директорами школ были расторгнуты по различным причинам.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ötən tədris ilində Bakıda işdən çıxarılan məktəb direktorlarının sayı açıqlanıb

Самое важное

Историческая территория села Туг объявлена историко-архитектурным и природным заповедником
Историческая территория села Туг объявлена историко-архитектурным и природным заповедником
16 июня 2023 г. 12:53
Азербайджанские пограничники уничтожили армянский пост, с которого была совершена провокация 
ВидеоАзербайджанские пограничники уничтожили армянский пост, с которого была совершена провокация 
16 июня 2023 г. 11:07
Армяне обстреляли позиции армии Азербайджана в направлении Гедабекского и Шушинского районов
Армяне обстреляли позиции армии Азербайджана в направлении Гедабекского и Шушинского районов
16 июня 2023 г. 09:32
Президент: Азербайджан продолжит поддержку Пакистана по вопросу Кашмира
Президент: Азербайджан продолжит поддержку Пакистана по вопросу Кашмира
15 июня 2023 г. 13:53
Состоялась встреча президента Азербайджана и премьер-министра Пакистана один на один
Состоялась встреча президента Азербайджана и премьер-министра Пакистана один на один
15 июня 2023 г. 12:07
МО: Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
МО: Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
15 июня 2023 г. 11:43
Посол Турции в Азербайджане находится в Шуше
Посол Турции в Азербайджане находится в Шуше
15 июня 2023 г. 09:37
Сегодня исполняется вторая годовщина со дня подписания Шушинской декларации
Сегодня исполняется вторая годовщина со дня подписания Шушинской декларации
15 июня 2023 г. 00:09
Глава ИВ Губинского района освобожден от занимаемой должности
Глава ИВ Губинского района освобожден от занимаемой должности
14 июня 2023 г. 20:19
Президент Ильхам Алиев принял Бинали Йылдырыма
Президент Ильхам Алиев принял Бинали Йылдырыма
14 июня 2023 г. 14:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi