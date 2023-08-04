Объявлена статистика по конкурсу на замещение вакантных должностей учителей

Объявлена сравнительная статистика по конкурсу на замещение вакантных должностей учителей за последние два года.

Объявлена сравнительная статистика по конкурсу на замещение вакантных должностей учителей за последние два года.

Как сообщили Report в Институте образования, как и на этапе отбора вакансий в прошлом году, в этом году все представленные на конкурс вакансии по предметам азербайджанский язык и литература, география, французский язык, начальные классы, история и технология в азербайджанском секторе были заняты кандидатами.

В сравнении с прошлым годом увеличилось число кандидатов, занявших вакантные места как в азербайджанском, так и в российском секторах по предметам: азербайджанский язык, немецкий язык, физическая культура, информатика, химия, музыка, русский язык и литература, изобразительное искусство.

Отметим, что в этом году на конкурс по набору учителей было представлено более 10 000 вакансий в общеобразовательных учреждениях.