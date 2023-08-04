Объявлена статистика по конкурсу на замещение вакантных должностей учителей

Объявлена сравнительная статистика по конкурсу на замещение вакантных должностей учителей за последние два года.
Как сообщили Report в Институте образования, как и на этапе отбора вакансий в прошлом году, в этом году все представленные на конкурс вакансии по предметам азербайджанский язык и литература, география, французский язык, начальные классы, история и технология в азербайджанском секторе были заняты кандидатами.
В сравнении с прошлым годом увеличилось число кандидатов, занявших вакантные места как в азербайджанском, так и в российском секторах по предметам: азербайджанский язык, немецкий язык, физическая культура, информатика, химия, музыка, русский язык и литература, изобразительное искусство.
Отметим, что в этом году на конкурс по набору учителей было представлено более 10 000 вакансий в общеобразовательных учреждениях.