О нас

Объявлена регистрация для участия в экзамене по приему на госслужбу

Объявлена регистрация для участия в экзамене по приему на госслужбу Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 22 июня проведет экзамен по приему на государственную службу на должности, соответствующие группе BB.
Наука и образование
21 мая 2025 г. 15:11
Объявлена регистрация для участия в экзамене по приему на госслужбу

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 22 июня проведет экзамен по приему на государственную службу на должности, соответствующие группе BB.

Как сообщает Report, желающим принять участие необходимо создать "Личный кабинет" на портале ГЭЦ (для тех, у кого он отсутствует).

Для пополнения баланса кабинета можно воспользоваться различными способами оплаты, представленными на сайте https://epayment.dim.gov.az/. После создания кабинета и пополнения счета кандидаты должны пройти онлайн-регистрацию на участие в тестовом экзамене через соответствующую услугу на портале. Уплаченные средства не возвращаются в случае неучастия в экзамене.

Экзамен будет проводиться с использованием компьютеров 22 июня в 11:00. Регистрация продлится с 21 мая 14:30 до 12 июня 14:00. Экзамен пройдет в Баку и Нахчыване. Для кандидатов предусмотрено 920 мест.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dövlət qulluğuna qəbulda iştirak üçün qeydiyyat elan edilib

Самое важное

Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Албанию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Албанию
15 мая 2025 г. 18:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi