Объявлена регистрация для участия в экзамене по приему на госслужбу

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 22 июня проведет экзамен по приему на государственную службу на должности, соответствующие группе BB.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 22 июня проведет экзамен по приему на государственную службу на должности, соответствующие группе BB.

Как сообщает Report, желающим принять участие необходимо создать "Личный кабинет" на портале ГЭЦ (для тех, у кого он отсутствует).

Для пополнения баланса кабинета можно воспользоваться различными способами оплаты, представленными на сайте https://epayment.dim.gov.az/ . После создания кабинета и пополнения счета кандидаты должны пройти онлайн-регистрацию на участие в тестовом экзамене через соответствующую услугу на портале. Уплаченные средства не возвращаются в случае неучастия в экзамене.

Экзамен будет проводиться с использованием компьютеров 22 июня в 11:00. Регистрация продлится с 21 мая 14:30 до 12 июня 14:00. Экзамен пройдет в Баку и Нахчыване. Для кандидатов предусмотрено 920 мест.