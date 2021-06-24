ГЭЦ объявил о дате выбора специальностей в магистратуру

Государственный экзаменационный центр Азербайджана обратился к бакалаврам, имеющим право выбора программ и специальностей на степень магистратуры вузов.

Государственный экзаменационный центр Азербайджана обратился к бакалаврам, имеющим право выбора программ и специальностей на степень магистратуры вузов.

Как сообщили Report в ГЭЦ, выбор специальностей и программ на степень магистратуры вузов и НАНА на 2021/2020 учебный год продлится с 29 июня до 5 июля текущего года.

К отбору программ и специальностей допускаются бакалавры, ответившие минимальным требованиям на первом и втором вступительном экзаменах 28 февраля и 26 мая 2021 года (по некоторым программам, включая экзамен по выявлению особых способностей) и имеющие право на участие в выборе специальностей.