Объявлена дата проведения тестового экзамена по приему на работу в детские сады

29 августа пройдет тестовый экзамен конкурса по набору учителей-воспитателей в дошкольные образовательные учреждения. Так, конкурс с участием 5488 кандидатов будет организован в 9 экзаменационных центрах Баку, Сумгайыта, Гянджи, Евлаха, Мингячевира

29 августа пройдет тестовый экзамен конкурса по набору учителей-воспитателей в дошкольные образовательные учреждения. Так, конкурс с участием 5488 кандидатов будет организован в 9 экзаменационных центрах Баку, Сумгайыта, Гянджи, Евлаха, Мингячевира и Сальянского района.

Как сообщает Report, на тестовых экзаменах каждому кандидату задают 40 вопросов по содержанию и методике, 20 вопросов по педагогике и психологии. На ответы на тестовые задания кандидатам отводится 120 минут.

Для получения подробной информации кандидатам рекомендуется заглянуть на свою личную страницу.