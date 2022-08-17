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Объявлена дата проведения тестового экзамена по приему на работу в детские сады

Объявлена дата проведения тестового экзамена по приему на работу в детские сады 29 августа пройдет тестовый экзамен конкурса по набору учителей-воспитателей в дошкольные образовательные учреждения. Так, конкурс с участием 5488 кандидатов будет организован в 9 экзаменационных центрах Баку, Сумгайыта, Гянджи, Евлаха, Мингячевира
Наука и образование
17 августа 2022 г. 18:22
Объявлена дата проведения тестового экзамена по приему на работу в детские сады

29 августа пройдет тестовый экзамен конкурса по набору учителей-воспитателей в дошкольные образовательные учреждения. Так, конкурс с участием 5488 кандидатов будет организован в 9 экзаменационных центрах Баку, Сумгайыта, Гянджи, Евлаха, Мингячевира и Сальянского района.

Как сообщает Report, на тестовых экзаменах каждому кандидату задают 40 вопросов по содержанию и методике, 20 вопросов по педагогике и психологии. На ответы на тестовые задания кандидатам отводится 120 минут.

Для получения подробной информации кандидатам рекомендуется заглянуть на свою личную страницу.

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Версия на азербайджанском языке Bağçalara işə qəbul üzrə test imtahanının keçiriləcəyi tarix açıqlanıb

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