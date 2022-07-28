Объявлена дата проведения экзамена на выявление способностей по специальности "Журналистика"

31 июля Государственный экзаменационный центр проведет экзамен на выявление способностей для абитуриентов, желающих поступить на специальность "Журналистика" бакалавриата высших учебных заведений

31 июля Государственный экзаменационный центр проведет экзамен на выявление способностей для абитуриентов, желающих поступить на специальность "Журналистика" бакалавриата высших учебных заведений.

Как сообщили Report в министерстве образования, в нем смогут принять участие абитуриенты, зарегистрировавшиеся путем заполнения анкеты через Интернет и выполнившие условие конкурса, успешно сдав тест в третью группу специальностей.

В экзамене ожидается участие 703 абитуриентов.

Экзамен будет проводиться в Баку и в городах Нахчыван, Гянджа, Лянкяран, Шеки, Барда, Гёйчай, Ширван, Хачмаз, в которых расположены региональные отделы ГЭЦ.

Абитуриентам необходимо распечатать "Карту допуска к экзамену" на сайте ГЭЦ.

Экзамен начнется в 10:00 и продлится 2 часа 30 минут.