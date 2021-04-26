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Объявлена дата приема первоклашек в русский сектор

Объявлена дата приема первоклашек в русский сектор Процесс электронной регистрации завершится 14 сентября 2021 года
Наука и образование
26 апреля 2021 г. 14:55
Объявлена дата приема первоклашек в русский сектор
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"Этап записи на собеседование первоклассников, желающих поступить в русский сектор в 2021-2022 учебном году, начнется 29 апреля".

Как передает Report, об этом на онлайн-брифинге в связи с приемом в первый класс заявил сотрудник отдела организации и управления общим образованием Министерства образования Азербайджана Эльчин Керимов.

По словам представителя министерства, процесс завершится 8 июня в 18.00: "Собеседования по русскому сектору начнутся с 4 мая и продлятся до 14 июня".

Он также отметил, что дети, не прошедшие собеседование, могут вновь подать документы в азербайджаноязычные школы: "Прием в лицеи и гимназии по азербайджанскому и русскому секторам будет проходить на конкурсной основе".

С 27 апреля начнется прием учащихся в первые классы общеобразовательных заведений на 2021-2022 учебный год. Процесс приема в первые классы общеобразовательных заведений будет осуществляться через электронный портал www.mektebeqebul.edu.az.

Процесс электронной регистрации завершится 14 сентября 2021 года.

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Версия на азербайджанском языке Rus bölməsinə şagird qəbulunun vaxtı açıqlanıb

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