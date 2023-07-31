Объявлена дата экзамена по признанию специальностей лиц, отучившихся за рубежом.
Как передает Report, Агентство по обеспечению качества в образовании обратилось к получившим высшее образование за рубежом, которые примут участие в экзамене по признанию специальностей.
Сообщается, что запланированный Государственным экзаменационным центром на 29 июля экзамен по признанию педагогической, инженерной и юридической специальностей перенесен на 1 августа по техническим причинам.
Экзамены по соответствующим специальностям начнутся в 11:00 и 14:00.