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Объявлена дата экзамена по признанию специальностей лиц, отучившихся за рубежом

Объявлена дата экзамена по признанию специальностей лиц, отучившихся за рубежом Объявлена дата экзамена по признанию специальностей лиц, отучившихся за рубежом.
Наука и образование
31 июля 2023 г. 13:25
Объявлена дата экзамена по признанию специальностей лиц, отучившихся за рубежом

Объявлена дата экзамена по признанию специальностей лиц, отучившихся за рубежом.

Как передает Report, Агентство по обеспечению качества в образовании обратилось к получившим высшее образование за рубежом, которые примут участие в экзамене по признанию специальностей.

Сообщается, что запланированный Государственным экзаменационным центром на 29 июля экзамен по признанию педагогической, инженерной и юридической специальностей перенесен на 1 августа по техническим причинам.

Экзамены по соответствующим специальностям начнутся в 11:00 и 14:00.

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Версия на азербайджанском языке Xaricdə ali təhsil alanların peşə tanınması üzrə keçiriləcək imtahanın vaxtı dəyişdirilib

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