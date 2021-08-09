Прогноз погоды на завтра

10 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

10 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в течение дня северный ветер сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 24-28°, днем 34-38° тепла, в Баку ночью 26-28°, днем 36-38° тепла.

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 60-65%, днем 30-35%.

На пляжах Абшерона северный ветер днем сменится юго-восточным. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 27-28°, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 28-29° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове преобладание слабых ветров и застой воздуха в отдельные часы суток на фоне жаркой погоды неблагоприятны для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди. Восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью 22-27°, днем 35-40° тепла, в горах ночью 15-20°, днем 23-28° тепла.