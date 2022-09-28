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Объявлен прием на вакантные места в колледжи на базе полного среднего образования

Объявлен прием на вакантные места в колледжи на базе полного среднего образования С 28 сентября по 2 октября будет проводиться отбор специальностей на вакантные плановые места в средних специальных учебных заведениях на базе полного (11-летнего) среднего образования.
Наука и образование
28 сентября 2022 г. 09:57
Объявлен прием на вакантные места в колледжи на базе полного среднего образования

С 28 сентября по 2 октября будет проводиться отбор специальностей на вакантные плановые места в средних специальных учебных заведениях на базе полного (11-летнего) среднего образования.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), для участия в конкурсе допускаются абитуриенты с общим баллом не менее 50 и не менее 10 баллами по каждому из предметов (азербайджанский язык, русский язык и математика).

К участию в конкурсе специальностей, требующих специальных способностей, допускаются абитуриенты с общим баллом не менее 40 (ограничение баллов по предметам не применяется) и получившие “удовлетворительно” на экзаменах по выявлению способностей.

Выбор специальности проводится с 28 сентября по 2 октября. После выбора абитуриенты должны ввести и подтвердить коды специальностей на сайте https://eservices.dim.gov.az/erizebak/ixtisas3/ в разделе “Электронное заявление абитуриента о выборе специальности”.

Абитуриент может зарегистрировать до 20 кодов специальностей, обучение в которых осуществляется за счет средств государственного бюджета и на платной основе.

Список вакантных плановых мест в средних специальных учебных заведениях опубликован в 11-м выпуске журнала ”Абитуриент".

Журнал можно приобрести в киоске "Абитуриент" по адресу: г. Баку, Насиминский район, улица А. Саламзаде, 28.

Приобрести электронную версию журнала можно со второй половины дня (в формате pdf), оплатив через сервис "онлайн-продажа электронных версий изданий ГЭЦ" в разделе "Электронные услуги" сайта ГЭЦ (http://eservices.dim.gov.az/ejurnal/).

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Версия на азербайджанском языке Tam orta təhsil bazasında kolleclərin boş qalan yerlərinə qəbul elan edilib

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