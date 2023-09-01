Объявлен прием на вакантные места по специальности "Исламоведение"

Абитуриенты, желающие поступить на вакантные места по специальности "исламоведение", должны подать заявки в АИТ с 1 по 4 сентября

В Азербайджане объявлен прием абитуриентов на вакантные места по специальности "Исламоведение" в институте теологии.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил Государственный экзаменационный центр.

Абитуриенты должны подать заявки в Азербайджанский институт теологии (АИТ) с 1 по 4 сентября (с 9:30 до 17:30).

В список необходимых документов входит удостоверение личности и свидетельство о результатах выпускных экзаменов.

Отметим, заявки могут отправить лишь абитуриенты, сдавшие экзамены в третью группу специальностей. Минимальный проходной балл для поступления в АИТ составляет 150 баллов.