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Объявлен прием на вакантные места для учителей в Баку, Сумгайыте и Абшероне

Объявлен прием на вакантные места для учителей в Баку, Сумгайыте и Абшероне "В зависимости от числа учителей объявляются вакантные места. На конкурс вынесено 1 055 вакантных мест по Баку, Сумгайыту и Абшерону".
Наука и образование
4 августа 2021 г. 18:04
Объявлен прием на вакантные места для учителей в Баку, Сумгайыте и Абшероне

"В зависимости от числа учителей объявляются вакантные места. На конкурс вынесено 1 055 вакантных мест по Баку, Сумгайыту и Абшерону".

Как передает Report, об этом сказал министр образования Эмин Амруллаев.

Он сказал, что в настоящее время в учебных заведениях по стране работают 13,3 тыс. педагогов английского языка: "Из них 11,6 тыс. в возрасте от 25 до 60 лет. Большая часть учителей - молодые люди. В этом году на конкурс вынесено 478 вакантных мест для учителей английского языка.

По предмету "математика" представлено 378 вакантных мест. Кроме того, в этом году в целом имеется 1 412 вакансий для учителей начальных классов, азербайджанского языка и литературы, английского языка и математики".

Э.Амруллаев добавил, что в настоящее время среди работающих учителей 1 533 человек находятся в возрасте 60-64 лет: "116 учителей старше 65 лет".

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Версия на азербайджанском языке Bakı, Sumqayıt və Abşeronda vakant müəllim yerlərinin sayı açıqlanıb

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