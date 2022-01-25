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Объявлен прием курсантов по юридической специальности в полицейскую академию МВД

Объявлен прием курсантов по юридической специальности в полицейскую академию МВД Министерство внутренних дел Азербайджана объявило конкурс по приему 200 курсантов по специальности «Юриспруденция» (очное отделение) в полицейскую академию, являющуюся учебным заведением специального назначения.
Наука и образование
25 января 2022 г. 14:01
Объявлен прием курсантов по юридической специальности в полицейскую академию МВД
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Министерство внутренних дел Азербайджана объявило конкурс по приему 200 курсантов по специальности «Юриспруденция» (очное отделение) в полицейскую академию, являющуюся учебным заведением специального назначения.

Как сообщили Report в МВД Азербайджана, в конкурсе смогут принять участие граждане Азербайджанской республики мужского пола в возрасте от 16 до 18 лет, свободно владеющие азербайджанским языком, ростом не менее 165 см, годные к действительной военной службе в качестве призывников, обучающиеся в выпускных классах или имеющие полное среднее образование.

Прием документов будет осуществляться ежедневно (за исключением воскресений) с 24 января до 5 марта 2022 года с 10:00 до 17:00 в управлениях или отделах полиции по месту нахождения учебного заведения, в котором учится кандидат.

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Версия на азербайджанском языке DİN-in Polis Akademiyasına qəbul elan edilib

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