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Объявлен прием документов в магистратуру

Объявлен прием документов в магистратуру Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил прием в магистратуру высших учебных заведений Азербайджана на 2024/2025 учебный год.
Наука и образование
15 января 2024 г. 12:07
Объявлен прием документов в магистратуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил прием в магистратуру высших учебных заведений Азербайджана на 2024/2025 учебный год.

Как сообщили Report в ГЭЦ, заявки бакалавров на участие в экзамене принимаются в электронном формате.

Для этого бакалавры должны с 15 по 29 января создать на странице ekabinet.dim.gov.az "личный кабинет" и добавить на счет сумму, требуемую для подачи заявки (50 AZN).

Вступительный экзамен (I попытка) состоится 11 февраля 2024 года. Бакалаврам будет представлено 50 тестовых заданий (в том числе 5 открытого типа) для проверки логического мышления, 25 тестовых заданий по информатике (в том числе 5 открытого типа), 20 тестовых заданий по иностранному языку (в том числе 2 открытого типа) и тема для выполнения письменной работы (эссе).

Полный текст объявления о приеме опубликован во втором номере журнала "Магистр".

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