Объявлен прием документов на программу докторантуры за рубежом

В Азербайджане в рамках "Государственной программы на 2019-2023 годы" продолжается прием документов на обучение в докторантуре за рубежом.

В Азербайджане в рамках "Государственной программы на 2019-2023 годы" продолжается прием документов на обучение в докторантуре за рубежом.

Как сообщает Report, Группа управления государственными программами при Министерстве науки и образования в рамках "Государственной программы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы" приглашает подать документы готовящихся к поступлению в докторантуру по приоритетным специальностям в престижных зарубежных вузах.

Со списком документов , необходимых для подачи заявки на участие в программе, подробной информацией об объявлении и анкетой для регистрации можно ознакомиться по приведенным ссылкам.

Прием заявок на участие в программе будет вестись в период с 1 февраля по 1 апреля.