Объявлен прием документов на программу докторантуры за рубежом

В Азербайджане в рамках "Государственной программы на 2019-2023 годы" продолжается прием документов на обучение в докторантуре за рубежом.
Как сообщает Report, Группа управления государственными программами при Министерстве науки и образования в рамках "Государственной программы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы" приглашает подать документы готовящихся к поступлению в докторантуру по приоритетным специальностям в престижных зарубежных вузах.
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Прием заявок на участие в программе будет вестись в период с 1 февраля по 1 апреля.