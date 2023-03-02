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Объявлен прием документов на программу докторантуры за рубежом

Объявлен прием документов на программу докторантуры за рубежом В Азербайджане в рамках "Государственной программы на 2019-2023 годы" продолжается прием документов на обучение в докторантуре за рубежом.
Наука и образование
2 марта 2023 г. 10:38
Объявлен прием документов на программу докторантуры за рубежом

В Азербайджане в рамках "Государственной программы на 2019-2023 годы" продолжается прием документов на обучение в докторантуре за рубежом.

Как сообщает Report, Группа управления государственными программами при Министерстве науки и образования в рамках "Государственной программы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы" приглашает подать документы готовящихся к поступлению в докторантуру по приоритетным специальностям в престижных зарубежных вузах.

Со списком документов, необходимых для подачи заявки на участие в программе, подробной информацией об объявлении и анкетой для регистрации можно ознакомиться по приведенным ссылкам.

Прием заявок на участие в программе будет вестись в период с 1 февраля по 1 апреля.

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Версия на азербайджанском языке Xaricdə doktorantura təhsili almaq istəyənlərə müraciət edilib

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