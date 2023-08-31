Объявлен набор на оставшиеся места в колледжах Азербайджана

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил о выборе специальностей на оставшиеся незаполненными места в ССУЗах. Выбрать специальности в электронной форме можно будет с 31 августа по 4 сентября.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил о выборе специальностей на оставшиеся незаполненными места в ССУЗах. Выбрать специальности в электронной форме можно будет с 31 августа по 4 сентября.

Как сообщили Report в ГЭЦ, для участия в конкурсе нужно набрать в целом не менее 50 баллов, по азербайджанскому и русскому языкам – не менее 20 баллов и по математике – не менее 10 баллов.