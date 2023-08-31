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Объявлен набор на оставшиеся места в колледжах Азербайджана

Объявлен набор на оставшиеся места в колледжах Азербайджана Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил о выборе специальностей на оставшиеся незаполненными места в ССУЗах. Выбрать специальности в электронной форме можно будет с 31 августа по 4 сентября.
Наука и образование
31 августа 2023 г. 10:02
Объявлен набор на оставшиеся места в колледжах Азербайджана

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил о выборе специальностей на оставшиеся незаполненными места в ССУЗах. Выбрать специальности в электронной форме можно будет с 31 августа по 4 сентября.

Как сообщили Report в ГЭЦ, для участия в конкурсе нужно набрать в целом не менее 50 баллов, по азербайджанскому и русскому языкам – не менее 20 баллов и по математике – не менее 10 баллов.

Для участия в конкурсе абитуриенты должны выбрать до 12 кодов специальностей на платной и бесплатной основе, заполнить и подтвердить заявление о выборе специальности в электронной форме, пройдя по ссылке. Очередность выбранных специальностей определяется абитуриентом.

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Версия на азербайджанском языке Kolleclərin boş qalan yerlərinə qəbul elan edilib

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