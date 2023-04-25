О нас

Объявлен конкурс на замещение вакантных должностей в госучреждениях Нахчывана

Объявлен конкурс на замещение вакантных должностей в госучреждениях Нахчывана Государственный экзаменационный центр Нахчыванской Автономной Республики объявил конкурс на замещение вакантных должностей государственной службы по шестой-седьмой классификации административных должностей в государственных органах.
Наука и образование
25 апреля 2023 г. 16:09
Объявлен конкурс на замещение вакантных должностей в госучреждениях Нахчывана

Государственный экзаменационный центр Нахчыванской Автономной Республики объявил конкурс на замещение вакантных должностей государственной службы по шестой-седьмой классификации административных должностей в государственных органах.

Как сообщили местному бюро Report в пресс-службе учреждения, желающие принять участие в конкурсе могут подать электронное заявление через "Личный кабинет" на интернет-портале ГЭЦ Нахчывана (www.ndim.gov.az) с 25 апреля по 25 мая.

Кандидаты могут через "Личный кабинет" онлайн оплатить сумму (70 AZN), установленную Тарифным советом для участия в экзамене.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Naxçıvanın dövlət qurumlarındakı vakant vəzifələr üzrə müsabiqə elan edilib

Другие новости из категории

Проректор Болонского университета: Проект с ADA является для нас стратегически важным
Проректор Болонского университета: Проект с ADA является для нас стратегически важным
25 апреля 2023 г. 16:40
Университеты АДА и Болоньи приступили к первой совместной программе
ФотоУниверситеты АДА и Болоньи приступили к первой совместной программе
25 апреля 2023 г. 12:22
Телескоп James Webb обнаружил древнейшее известное протоскопление галактик
Телескоп James Webb обнаружил древнейшее известное протоскопление галактик
25 апреля 2023 г. 05:07
На Земле идет мощная магнитная буря
На Земле идет мощная магнитная буря
24 апреля 2023 г. 01:42
В Азербайджане пообещали сохранять русский язык в сфере образования
В Азербайджане пообещали сохранять русский язык в сфере образования
21 апреля 2023 г. 18:29
Между Азербайджаном и Россией подписаны соглашения в научной сфере
Между Азербайджаном и Россией подписаны соглашения в научной сфере
21 апреля 2023 г. 01:02
Министерство о процессе возвращения в Азербайджан студентов из Турции
Министерство о процессе возвращения в Азербайджан студентов из Турции
20 апреля 2023 г. 16:06
Уровень пиратства в сфере продажи книг в Азербайджане снизился с 61% до 20%
Уровень пиратства в сфере продажи книг в Азербайджане снизился с 61% до 20%
20 апреля 2023 г. 12:53
Министр: Методические подходы к предмету История должны измениться
Министр: Методические подходы к предмету "История" должны измениться
20 апреля 2023 г. 12:16
Президент НАНА: Зангезурский коридор находится в центре внимания всего мира
Президент НАНА: Зангезурский коридор находится в центре внимания всего мира
20 апреля 2023 г. 12:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi