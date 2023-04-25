Объявлен конкурс на замещение вакантных должностей в госучреждениях Нахчывана

Государственный экзаменационный центр Нахчыванской Автономной Республики объявил конкурс на замещение вакантных должностей государственной службы по шестой-седьмой классификации административных должностей в государственных органах.

Государственный экзаменационный центр Нахчыванской Автономной Республики объявил конкурс на замещение вакантных должностей государственной службы по шестой-седьмой классификации административных должностей в государственных органах.

Как сообщили местному бюро Report в пресс-службе учреждения, желающие принять участие в конкурсе могут подать электронное заявление через "Личный кабинет" на интернет-портале ГЭЦ Нахчывана (www.ndim.gov.az) с 25 апреля по 25 мая.

Кандидаты могут через "Личный кабинет" онлайн оплатить сумму (70 AZN), установленную Тарифным советом для участия в экзамене.