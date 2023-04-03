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Объявлен конкурс на должность директора школы № 331 города Баку

Объявлен конкурс на должность директора школы № 331 города Баку Управление образования города Баку объявило конкурс на вакантную должность директора Бакинской городской общеобразовательной средней школы №331, в которой обучается до 500 учеников
Наука и образование
3 апреля 2023 г. 17:23
Объявлен конкурс на должность директора школы № 331 города Баку

Управление образования города Баку объявило конкурс на вакантную должность директора Бакинской городской общеобразовательной средней школы №331, в которой обучается до 500 учеников.

Как сообщили Report в Управлении, прием документов будет осуществляться с 4 по 11 апреля.

Желающие подать заявление могут представить соответствующие документы (копия личного дела, документ, удостоверяющий личность, диплом о высшем образовании и приложение к нему, трудовая книжка) в отдел кадров столичного Управления образования (контактный тел: 146-1 (внутренний: 6021) .

Конкурс будет состоять из этапов тестирование и собеседование.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 331 nömrəli məktəbin direktoru vəzifəsinə vakansiya elan olunub

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