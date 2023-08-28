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Объявлен дополнительный прием документов на курс подготовки прапорщиков

Объявлен дополнительный прием документов на курс подготовки прапорщиков Объявлен дополнительный прием документов на курс подготовки прапорщиков, организованный при Военном институте имени Гейдара Алиева по ступени среднего специального образования (суббакалавр), с целью полного комплектования плановых мест.
Наука и образование
28 августа 2023 г. 16:39
Объявлен дополнительный прием документов на курс подготовки прапорщиков

Объявлен дополнительный прием документов на курс подготовки прапорщиков, организованный при Военном институте имени Гейдара Алиева по ступени среднего специального образования (суббакалавр), с целью полного комплектования плановых мест.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Граждане Азербайджанской Республики мужского пола, не достигшие 23-летнего возраста, набравшие 50 и более баллов на выпускном экзамене, проведенном в текущем году, могут обратиться с 29 августа по 5 сентября в военный институт имени Гейдара Алиева (г. Баку, Хатаинский район, ул. Полада Гашимова).

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