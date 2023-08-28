Объявлен дополнительный прием документов на курс подготовки прапорщиков

Объявлен дополнительный прием документов на курс подготовки прапорщиков, организованный при Военном институте имени Гейдара Алиева по ступени среднего специального образования (суббакалавр), с целью полного комплектования плановых мест.

Объявлен дополнительный прием документов на курс подготовки прапорщиков, организованный при Военном институте имени Гейдара Алиева по ступени среднего специального образования (суббакалавр), с целью полного комплектования плановых мест.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Граждане Азербайджанской Республики мужского пола, не достигшие 23-летнего возраста, набравшие 50 и более баллов на выпускном экзамене, проведенном в текущем году, могут обратиться с 29 августа по 5 сентября в военный институт имени Гейдара Алиева (г. Баку, Хатаинский район, ул. Полада Гашимова).