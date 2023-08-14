Объявлен дополнительный набор курсантов в Высшую военную школу внутренних войск

Объявлен дополнительный набор курсантов в Высшую военную школу внутренних войск Министерства внутренних дел (МВД).

Объявлен дополнительный набор курсантов в Высшую военную школу внутренних войск Министерства внутренних дел (МВД).

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Отмечается, что в конкурсе могут принять участие абитуриенты, прошедшие собеседование для поступления в Полицейскую академию МВД, сдавшие экзамен по третьей группе специальностей и набравшие 300 баллов и выше, но не прошедшие конкурс по результатам тестового экзамена.

Желающие принять участие в конкурсе абитуриенты должны 14-15 августа обратиться в Главное управление внутренних войск МВД по адресу город Баку, Бинагадинский район, улица Г.Мусабекова, 4.