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Объявлен дополнительный набор курсантов в Высшую военную школу внутренних войск

Объявлен дополнительный набор курсантов в Высшую военную школу внутренних войск Объявлен дополнительный набор курсантов в Высшую военную школу внутренних войск Министерства внутренних дел (МВД).
Наука и образование
14 августа 2023 г. 11:54
Объявлен дополнительный набор курсантов в Высшую военную школу внутренних войск

Объявлен дополнительный набор курсантов в Высшую военную школу внутренних войск Министерства внутренних дел (МВД).

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Отмечается, что в конкурсе могут принять участие абитуриенты, прошедшие собеседование для поступления в Полицейскую академию МВД, сдавшие экзамен по третьей группе специальностей и набравшие 300 баллов и выше, но не прошедшие конкурс по результатам тестового экзамена.

Желающие принять участие в конкурсе абитуриенты должны 14-15 августа обратиться в Главное управление внутренних войск МВД по адресу город Баку, Бинагадинский район, улица Г.Мусабекова, 4.

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Версия на азербайджанском языке Daxili Qoşunların Ali Hərbi Məktəbinə əlavə kursant qəbulu elan edilib

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