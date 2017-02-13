Обучение в магистратуре по специальностям "Спортивная журналистика" и "Спортивная медицина и реабилитация" будет вестись на английском языке

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта прошла пресс-конференция, связанная с решением Кабмина от 8 февраля о "Внесении изменений в классификацию специальностей высшего образования по степени магистра" и повышении специальностей "Спортивная медицина и реабилитация", "Спортивная журналистика".

Как сообщает Report, на мероприятии ректор академии Фуад Гаджиев заявил о постоянном ощущении необходимости в специальностях по спортивной журналистике и спортивной медицине и реабилитации.

Ректор заявил о намерении провести прием в магистратуру в двух этапах: "Мы хотим, чтобы первый этап был теоретическим, а второй – собеседованием. В приеме в магистратуру не будут ставиться ограничения бакалаврам вузов. Вместе с АФФА и другими спортивными структурами проведут тренинги по различным темам".

По словам Ф.Гаджиева, обращение сделано для того, чтобы по каждой специальности было выделено 10 мест, а обучение проводилось на английском языке: "Найти англоязычных магистров немного сложно. Педагоги в основном будут иностранцами, однако также необходима подготовка местных педагогических кадров".

Фoто: Эльшан Баба