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Обучение в Карабахском университете начнется с сентября следующего года

Обучение в Карабахском университете начнется с сентября следующего года Обучение в Карабахском университете начнется с сентября 2024 года.
Наука и образование
30 ноября 2023 г. 17:08
Обучение в Карабахском университете начнется с сентября следующего года

Обучение в Карабахском университете начнется с сентября 2024 года.

Как сообщает Report, об этом министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев заявил на брифинге.

По его словам, в университете планируется обучение 1000 студентов.

Министр отметил, что запланирован визит профессоров и профессорско-преподавательского состава в Ханкенди и организация онлайн-обучения.

"Есть также план постоянного размещения там 30-40 преподавателей. Известные ученые из Азербайджана и других стран мира уже подают заявки на работу в Карабахском университете", - сказал он.

"Кроме того, в университете будут доступны программы обмена или программы двойных дипломов. На первом этапе планируется создать четыре факультета. На следующем этапе число специальностей будет увеличиваться", - добавил Амруллаев.

В вузе планируется преподавать 24 специальности, в том числе информационные технологии, компьютерная инженерия, городское планирование, международные отношения, регионоведение, коммуникация и цифровые медиа, международная торговля и логистика, управление бизнесом, экономика, маркетинг, менеджмент, бухгалтерский учет, организация туристического бизнеса и др.

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Версия на английском языке Karabakh University to open in September next year
Версия на азербайджанском языке Qarabağ Universitetində tədris gələn ilin sentyabrında başlayacaq

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