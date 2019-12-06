Обучение в докторантуре за рубежом придаст мощный импульс повышению качества образования в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ

Инвестирование в развитие человеческого капитала является одним из приоритетных направлений государственной политики Азербайджана, а также движущей силой прогресса в деле повышения международной конкурентоспособности нашей страны. Многие программы, осуществляемые в рамках образовательной и молодежной политики, преследуют цели выявления существующего человеческого потенциала и направления его на политическое, экономическое и социальное развитие Азербайджана. С этой точки зрения утверждение "Государственной программы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования Азербайджана на 2019-2023 годы", а также создание международных программ двойного диплома можно рассматривать как серьезный шаг на пути модернизации нашей системы высшего образования и вклад в интеллектуальный потенциал страны.

О том, каковы основные приоритеты Госпрограммы, как в нее попасть и как она скажется на развитии местных университетов рассказал в интервью Report.az начальник отдела международного сотрудничества Министерства образования Ниджат Мамедли.

- Расскажите пожалуйста откуда возникла необходимость в утверждении "Государственной программы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования Азербайджана на 2019-2023 годы"?

- В современном мире, особенно в эпоху глобализации, процесс интернационализации в высшем образовании становится все более актуальным. Как известно, 16 ноября 2018 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев издал указ об утверждении "Государственной программе по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования Азербайджана на 2019-2023 годы". Данная программа предусматривает два основных направления. Первое направление - создание международных программ двойных дипломов между престижными университетами мира и азербайджанскими вузами в приоритетных для экономики страны сферах. Второе направление - финансирование докторантуры за рубежом.

Одним из наиболее важных вызовов, стоящих перед азербайджанской системой образования, является предоставление нашим студентам высшего образования, отвечающего новым мировым требованиям. Поэтому данное решение было связано с тем, что система высшего образования Азербайджана должна быть приведена в соответствие с современными мировыми стандартами.

В результате создания программ двойных дипломов с зарубежными университетами, разумеется, мы говорим о престижных вузах, в Азербайджан будут привезены зарубежные учебные программы в различных областях, по которым будут обучаться наши студенты. Также в Азербайджан будут приезжать и преподавать авторитетные профессора со всего мира, а по окончанию учебы студенты получат 2 диплома - местного и зарубежного вузов.

Наряду с этим, между университетами будут установлены тесные отношения, которые приведут как к повышению качества образования в Азербайджане, так и к расширению сотрудничества в области исследований. Все это даст мощный импульс развитию системы высшего образования Азербайджана.

Говоря о второй части Госпрограммы, хочется отметить, что мы остро нуждаемся в высококвалифицированных кадрах, которые получили докторскую степень в лучших университетах мира. Они должны вернуться на Родину и внести свой вклад в развитие азербайджанского высшего образования. Докторские программы обычно длятся 3-4 года. Поэтому мы будем заключать 4-летний контракт с университетами и иностранными профессорами. А через 4 года наши докторанты вернуться в Азербайджан в качестве высококвалифицированных специалистов и продолжат у нас в стране традиции зарубежных вузов, обеспечивая тем самым устойчивость международных стандартов в сфере высшего образования Азербайджана.

- Кто в первую очередь может воспользоваться данной Госпрограммой?

- Согласно правилам отбора, на участие в Госпрограмме могут в первую очередь претендовать кандидаты, которые окончили степень бакалавра и магистра и поступили в докторантуру Топ-500, согласно рейтингу лучших университетов мира Times Higher Education, или Академическому рейтингу университетов мира. Возрастных ограничений для кандидатов нет.

- Какие приоритетные направления определены в Госпрограмме?

- В мае 2019 года Кабинет министров определил приоритетные направления программы, куда входят точные науки, аграрное, техническое, технологическое, социальное и гуманитарное направления. Граждане Азербайджана могут подать заявку на программу после того, как выберут одну из соответствующих специальностей в приоритетных областях и получат положительный ответ из университета. Правила отбора и объявление о приеме в докторантуру размещены на официальном веб-сайте Министерства образования. Прием документов, который охватывает весенний семестр продлится до 10 января. Прием документов на осенний семестр будет объявлен летом. Кроме того, граждане Азербайджана, которые в настоящее время уже проходят обучение в докторантуре в престижных университетах мира, могут подать заявку для финансирования оставшейся части своего образования.

- Как будет осуществляться финансирование обучения граждан Азербайджана в докторантуре за рубежом?

- В рамках Государственной программы покрываются расходы на образование, визу и регистрацию в стране обучения, а также ежемесячные расходы на проживание, медицинское страхование и международные перелеты. Министерство образования уже имеет успешный опыт в этом отношении. Ресурсы будут выделены из Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики.

В 2020 году ожидается финансирование до 100 студентов. Однако, если спрос будет достаточно велик, вопрос о численности финансируемых за государственный счет докторантов может быть вновь рассмотрен.

- Как будет осуществляться процедура рассмотрения обращений студентов?

- Министерство образования создало электронную систему приема заявок. Заявители подают свои заявки через специально созданную платформу Минобразования. Первоначально определяется, соответствуют ли заявители критериям отбора. Далее, лица, соответствующие критериям, будут допущены к этапу собеседования, которое будет проводить специальная созданная комиссия. Комиссия будет состоять из представителей соответствующих структур.

- Какие задачи Госпрограмма ставит перед докторантами?

- Главная задача, которую мы ставим перед докторантом - завершить обучение и исследования в иностранном высшем учебном заведении и вернуться на Родину, для работы в местном вузе. Согласно правилам, между докторантом, министерством образования и местным университетом, в котором будет работать докторант после своего возвращения, подписывается трехстороннее соглашение. Этот контракт будет отражать основные обязательства докторантов.

- Как вы отметили в интервью, одной из сторон трехстороннего соглашения являются наши университеты. Каким образом они отреагировали на данные нововведения?

- Университеты также, как и мы, заинтересованы в обновлении человеческих ресурсов и привлечении сотрудников со знаниями мирового уровня. Конечно, кто не захочет, чтобы молодой выпускник Гарвардского университета преподавал в наших университетах? Это очень важное решение, поскольку оно принесет значительные дивиденды нашим университетам, как с точки зрения профессионализма, так и развития исследовательской деятельности. Реализация программы повысит рейтинг наших вузов, поэтому университеты всерьез приветствуют эту программу.

- Как вы считаете, с расширением докторского образования, существующие традиции в зарубежных университетах также будут перенесены в местные вузы?

- Я в этом уверен. На сегодняшний день, в наших университетах в основном сохранились традиции советской системы. В то же время сейчас существуют более современные международные стандарты и университетские традиции. Наша цель сегодня - привнести в нашу страну лучшие тренды из Запада, в результате чего будет сформирована новая модель традиций азербайджанских вузов. У нас есть много университетов, которые мы называем университетами нового поколения. Они уже построены на совершенно новых традициях. Наше сотрудничество с зарубежными высшими учебными заведениями также даст мощный импульс развитию наших университетов с глубокой историей и хорошей базой, но в то же время нуждающихся в обновлении.

На данный момент местные вузы ведут переговоры с двумя зарубежными университетами - Азербайджанский государственный педагогический университет с Университетом Джорджа Вашингтона в США и Азербайджанский государственный аграрный университет с Эгейским университетом Турции. Эти наши университеты имеют хорошую базу, однако они остро нуждаются в новом кадровом потенциале, новых методиках обучения и т.д. С этой точки зрения их сотрудничество с вышеуказанными зарубежными вузами позволит идти в ногу с новыми тенденциями.

Эмилия Аббасова