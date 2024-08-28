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Обучающиеся в России азербайджанские студенты удостоились "Стипендии отличника АМОР"

Обучающиеся в России азербайджанские студенты удостоились "Стипендии отличника АМОР" В этом году 19 азербайджанских студентов стали победителями конкурса "Стипендия отличника АМОР", инициатором которого является вице-президент Фонда Гейдара Алиева, почетный председатель Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) Лейла Алиева.
Наука и образование
28 августа 2024 г. 12:28
Обучающиеся в России азербайджанские студенты удостоились Стипендии отличника АМОР

В этом году 19 азербайджанских студентов стали победителями конкурса "Стипендия отличника АМОР", инициатором которого является вице-президент Фонда Гейдара Алиева, почетный председатель Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) Лейла Алиева.

Как сообщает Report, конкурс, организованный в целях оказания всесторонней поддержки и заботы об отличившихся в образовании студентах, повышения интереса молодежи к образованию, успешно реализуется с 2009 года и на сегодняшний день охватил 453-х студентов.

В рамках конкурса азербайджанским студентам-отличникам, обучающимся в высших учебных заведениях Российской Федерации, оказывается финансовая поддержка для покрытия расходов на обучение.

Напомним, что АМОР была основана в 2009 году по инициативе Лейлы Алиевой с целью объединения азербайджанской молодежи, проживающей в Российской Федерации, а также поддержки их инициатив в социальной сфере, творчестве и образовании.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyada təhsil alan 19 azərbaycanlı tələbə “AMOR Əlaçı Təqaüdü”nü qazanıb

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