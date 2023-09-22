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Обучающиеся в России азербайджанские студенты удостоились стипендии отличника АМОР

Обучающиеся в России азербайджанские студенты удостоились стипендии отличника АМОР В этом году 24 азербайджанских студента стали победителями конкурса "Стипендия отличника АМОР", инициатором которого является вице-президент Фонда Гейдара Алиева, почетный председатель Азербайджанской молодежной организации России (АМОР) Лейла Алиева.
Наука и образование
22 сентября 2023 г. 13:09
Обучающиеся в России азербайджанские студенты удостоились стипендии отличника АМОР

В этом году 24 азербайджанских студента стали победителями конкурса "Стипендия отличника АМОР", инициатором которого является вице-президент Фонда Гейдара Алиева, почетный председатель Азербайджанской молодежной организации России (АМОР) Лейла Алиева.

Как сообщает Report, конкурс, организованный в целях оказания всесторонней поддержки и заботы об отличившихся в образовании студентах, повышения интереса молодежи к образованию, успешно реализуется с 2009 года и на сегодняшний день охватил 434-х студентов.

В рамках конкурса азербайджанским студентам-отличникам, обучающимся в высших учебных заведениях Российской Федерации, оказывается финансовая поддержка для покрытия расходов на обучение.

Напомним, что Азербайджанская молодежная организация России была основана в 2009 году по инициативе Лейлы Алиевой с целью объединения азербайджанской молодежи, проживающей в Российской Федерации, а также поддержки их инициатив в социальной сфере, творчестве и образовании.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyada təhsil alan azərbaycanlı tələbələr “AMOR Əlaçı Təqaüdü”nü qazanıblar

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